wNXM (WNXM) Informatie Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They've used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Officiële website: https://nexusmutual.io/ Whitepaper: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde

wNXM (WNXM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor wNXM (WNXM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.63M $ 52.63M $ 52.63M Totale voorraad: $ 563.50K $ 563.50K $ 563.50K Circulerende voorraad: $ 563.50K $ 563.50K $ 563.50K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.63M $ 52.63M $ 52.63M Hoogste ooit: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Laagste ooit: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Huidige prijs: $ 93.39 $ 93.39 $ 93.39 Meer informatie over wNXM (WNXM) prijs

wNXM (WNXM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van wNXM (WNXM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WNXM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WNXM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WNXM begrijpt, kun je de live prijs van WNXM token verkennen!

