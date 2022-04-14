Hyperlane (HYPER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hyperlane (HYPER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hyperlane (HYPER) Informatie Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Officiële website: https://hyperlane.xyz/ Whitepaper: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Block explorer: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Koop nu HYPER!

Hyperlane (HYPER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyperlane (HYPER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M Totale voorraad: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M Circulerende voorraad: $ 177.56M $ 177.56M $ 177.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 264.13M $ 264.13M $ 264.13M Hoogste ooit: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Laagste ooit: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Huidige prijs: $ 0.26413 $ 0.26413 $ 0.26413 Meer informatie over Hyperlane (HYPER) prijs

Hyperlane (HYPER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyperlane (HYPER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HYPER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HYPER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HYPER begrijpt, kun je de live prijs van HYPER token verkennen!

