Velodrome Finance (VELODROME) Informatie Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Officiële website: https://velodrome.finance/ Whitepaper: https://docs.velodrome.finance/ Block explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Velodrome Finance (VELODROME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.14M $ 43.14M $ 43.14M Totale voorraad: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Circulerende voorraad: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 104.42M $ 104.42M $ 104.42M Hoogste ooit: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Laagste ooit: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Huidige prijs: $ 0.04714 $ 0.04714 $ 0.04714 Meer informatie over Velodrome Finance (VELODROME) prijs

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Velodrome Finance (VELODROME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VELODROME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VELODROME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VELODROME begrijpt, kun je de live prijs van VELODROME token verkennen!

