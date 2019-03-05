AnkrNetwork (ANKR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AnkrNetwork (ANKR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AnkrNetwork (ANKR) Informatie Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Officiële website: https://www.ankr.com/ Whitepaper: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AnkrNetwork (ANKR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 138.50M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 138.50M Hoogste ooit: $ 0.2162561 Laagste ooit: $ 0.000711080622353 Huidige prijs: $ 0.01385

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AnkrNetwork (ANKR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANKR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANKR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANKR begrijpt, kun je de live prijs van ANKR token verkennen!

Hoe koop je ANKR? Wil je AnkrNetwork (ANKR) toevoegen aan je portfolio?

AnkrNetwork (ANKR) Prijsgeschiedenis Door de ANKR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANKR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANKR Wil je weten waar je ANKR naartoe gaat? Onze ANKR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANKR token!

