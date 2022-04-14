VANRY (VANRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VANRY (VANRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VANRY (VANRY) Informatie Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Officiële website: https://vanarchain.com/ Whitepaper: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624

VANRY (VANRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VANRY (VANRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.55M $ 48.55M $ 48.55M Totale voorraad: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Circulerende voorraad: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.73M $ 58.73M $ 58.73M Hoogste ooit: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Laagste ooit: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Huidige prijs: $ 0.02447 $ 0.02447 $ 0.02447 Meer informatie over VANRY (VANRY) prijs

VANRY (VANRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VANRY (VANRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VANRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VANRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VANRY begrijpt, kun je de live prijs van VANRY token verkennen!

Hoe koop je VANRY? Wil je VANRY (VANRY) toevoegen aan je portfolio?

VANRY (VANRY) Prijsgeschiedenis Door de VANRY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van VANRY Wil je weten waar je VANRY naartoe gaat? Onze VANRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

