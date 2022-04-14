USD Mapped Token (USDM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USD Mapped Token (USDM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USD Mapped Token (USDM) Informatie In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. Officiële website: https://mountainprotocol.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Koop nu USDM!

USD Mapped Token (USDM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USD Mapped Token (USDM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 151.92M $ 151.92M $ 151.92M Hoogste ooit: $ 9 $ 9 $ 9 Laagste ooit: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 Huidige prijs: $ 0.9988 $ 0.9988 $ 0.9988 Meer informatie over USD Mapped Token (USDM) prijs

USD Mapped Token (USDM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USD Mapped Token (USDM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDM begrijpt, kun je de live prijs van USDM token verkennen!

USD Mapped Token (USDM) Prijsgeschiedenis Door de USDM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de USDM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van USDM Wil je weten waar je USDM naartoe gaat? Onze USDM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDM token!

