USUAL (USUAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USUAL (USUAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

USUAL (USUAL) Informatie Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Officiële website: https://usual.money/ Whitepaper: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Block explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

USUAL (USUAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USUAL (USUAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.30M Totale voorraad: $ 1.42B Circulerende voorraad: $ 1.23B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 225.60M Hoogste ooit: $ 1.6531 Laagste ooit: $ 0.055205016103106984 Huidige prijs: $ 0.0564

USUAL (USUAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USUAL (USUAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USUAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USUAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USUAL begrijpt, kun je de live prijs van USUAL token verkennen!

Hoe koop je USUAL? Wil je USUAL (USUAL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om USUAL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

USUAL (USUAL) Prijsgeschiedenis Door de USUAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de USUAL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van USUAL Wil je weten waar je USUAL naartoe gaat? Onze USUAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USUAL token!

