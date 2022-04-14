SaharaAI (SAHARA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SaharaAI (SAHARA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SaharaAI (SAHARA) Informatie Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications. Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications. Officiële website: https://saharaai.com/ Whitepaper: https://saharaai.com/learn/litepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xFDFfB411C4A70AA7C95D5C981a6Fb4Da867e1111

SaharaAI (SAHARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SaharaAI (SAHARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 797.70M $ 797.70M $ 797.70M Hoogste ooit: $ 0.1674 $ 0.1674 $ 0.1674 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Meer informatie over SaharaAI (SAHARA) prijs

SaharaAI (SAHARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SaharaAI (SAHARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAHARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAHARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAHARA begrijpt, kun je de live prijs van SAHARA token verkennen!

SaharaAI (SAHARA) Prijsgeschiedenis Door de SAHARA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SAHARA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SAHARA Wil je weten waar je SAHARA naartoe gaat? Onze SAHARA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAHARA token!

