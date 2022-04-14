UPCX (UPC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UPCX (UPC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UPCX (UPC) Informatie UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Officiële website: https://upcx.io/ Whitepaper: https://upcx.io/whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Koop nu UPC!

UPCX (UPC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UPCX (UPC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 214.18M Totale voorraad: $ 780.00M Circulerende voorraad: $ 93.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.78B Hoogste ooit: $ 5.8 Laagste ooit: $ 1.0490959955718784 Huidige prijs: $ 2.2836 Meer informatie over UPCX (UPC) prijs

UPCX (UPC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UPCX (UPC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UPC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UPC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UPC begrijpt, kun je de live prijs van UPC token verkennen!

Hoe koop je UPC? Wil je UPCX (UPC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UPC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

UPCX (UPC) Prijsgeschiedenis Door de UPC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UPC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UPC Wil je weten waar je UPC naartoe gaat? Onze UPC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UPC token!

