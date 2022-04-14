TokenFi (TOKEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TokenFi (TOKEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TokenFi (TOKEN) Informatie TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Officiële website: https://tokenfi.com Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Koop nu TOKEN!

TokenFi (TOKEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TokenFi (TOKEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.80M $ 120.80M $ 120.80M Hoogste ooit: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Laagste ooit: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Huidige prijs: $ 0.01208 $ 0.01208 $ 0.01208 Meer informatie over TokenFi (TOKEN) prijs

TokenFi (TOKEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TokenFi (TOKEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOKEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOKEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOKEN begrijpt, kun je de live prijs van TOKEN token verkennen!

TokenFi (TOKEN) Prijsgeschiedenis Door de TOKEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TOKEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TOKEN Wil je weten waar je TOKEN naartoe gaat? Onze TOKEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOKEN token!

