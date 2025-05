TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

NaamTOKEN

PositieNo.898

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,82

Circulerende voorraad1.000.019.789

Maximale voorraad10.000.000.000

Totale voorraad10.000.000.000

Circulatiesnelheid0.1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.24479169509887172,2024-03-26

Laagste prijs0.000048638485014782,2023-10-27

Publieke blockchainBSC

