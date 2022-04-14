MindNetwork FHE (FHE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MindNetwork FHE (FHE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MindNetwork FHE (FHE) Informatie Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Officiële website: https://www.mindnetwork.xyz/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Koop nu FHE!

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MindNetwork FHE (FHE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.78M $ 12.78M $ 12.78M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.33M $ 51.33M $ 51.33M Hoogste ooit: $ 0.16354 $ 0.16354 $ 0.16354 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.05133 $ 0.05133 $ 0.05133 Meer informatie over MindNetwork FHE (FHE) prijs

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MindNetwork FHE (FHE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FHE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FHE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FHE begrijpt, kun je de live prijs van FHE token verkennen!

MindNetwork FHE (FHE) Prijsgeschiedenis Door de FHE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FHE prijsgeschiedenis!

