Telos (TLOS) Informatie Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Officiële website: https://telos.net/ Whitepaper: https://telos.net/whitepaper Block explorer: https://teloscan.io

Telos (TLOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Telos (TLOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.92M $ 21.92M $ 21.92M Totale voorraad: $ 466.61M $ 466.61M $ 466.61M Circulerende voorraad: $ 442.22M $ 442.22M $ 442.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.13M $ 23.13M $ 23.13M Hoogste ooit: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Laagste ooit: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Huidige prijs: $ 0.04957 $ 0.04957 $ 0.04957 Meer informatie over Telos (TLOS) prijs

Telos (TLOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Telos (TLOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TLOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TLOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TLOS begrijpt, kun je de live prijs van TLOS token verkennen!

