STRK (STRK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STRK (STRK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STRK (STRK) Informatie Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum's composability and security. Officiële website: https://starknet.io/ Whitepaper: https://starknet.io/docs/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

STRK (STRK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STRK (STRK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 507.19M $ 507.19M $ 507.19M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Hoogste ooit: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Laagste ooit: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Huidige prijs: $ 0.1244 $ 0.1244 $ 0.1244 Meer informatie over STRK (STRK) prijs

STRK (STRK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STRK (STRK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STRK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STRK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STRK begrijpt, kun je de live prijs van STRK token verkennen!

Hoe koop je STRK? Wil je STRK (STRK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STRK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STRK koopt op MEXC!

STRK (STRK) Prijsgeschiedenis Door de STRK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STRK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STRK Wil je weten waar je STRK naartoe gaat? Onze STRK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STRK token!

