Radiant (RDNT) Informatie Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Officiële website: https://radiant.capital/ Whitepaper: https://docs.radiant.capital/radiant/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0

Radiant (RDNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Radiant (RDNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.12M $ 25.12M $ 25.12M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.16M $ 29.16M $ 29.16M Hoogste ooit: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Laagste ooit: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Huidige prijs: $ 0.01944 $ 0.01944 $ 0.01944 Meer informatie over Radiant (RDNT) prijs

Radiant (RDNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Radiant (RDNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RDNT begrijpt, kun je de live prijs van RDNT token verkennen!

