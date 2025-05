STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.56%

Circulerende voorraad3,107,889,969.936132

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3107%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.6618567668936515,2024-02-20

Laagste prijs0.11030946342623868,2025-04-07

Publieke blockchainSTARK

