Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Informatie Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Officiële website: https://usestrawberry.ai Whitepaper: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Block explorer: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Strawberry AI (STRAWBERRYAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Hoogste ooit: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Laagste ooit: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Huidige prijs: $ 0.04759 $ 0.04759 $ 0.04759 Meer informatie over Strawberry AI (STRAWBERRYAI) prijs

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Strawberry AI (STRAWBERRYAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STRAWBERRYAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STRAWBERRYAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STRAWBERRYAI begrijpt, kun je de live prijs van STRAWBERRYAI token verkennen!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Prijsgeschiedenis Door de STRAWBERRYAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STRAWBERRYAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STRAWBERRYAI Wil je weten waar je STRAWBERRYAI naartoe gaat? Onze STRAWBERRYAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STRAWBERRYAI token!

