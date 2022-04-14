Spark (SPK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spark (SPK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spark (SPK) Informatie Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Officiële website: https://spark.fi/ Whitepaper: https://docs.spark.fi/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Spark (SPK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spark (SPK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.50M $ 85.50M $ 85.50M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 492.50M $ 492.50M $ 492.50M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Huidige prijs: $ 0.04925 $ 0.04925 $ 0.04925 Meer informatie over Spark (SPK) prijs

Spark (SPK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spark (SPK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPK begrijpt, kun je de live prijs van SPK token verkennen!

Spark (SPK) Prijsgeschiedenis Door de SPK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SPK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SPK Wil je weten waar je SPK naartoe gaat? Onze SPK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPK token!

