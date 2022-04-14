Reservoir (DAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reservoir (DAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Reservoir (DAM) Informatie Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Officiële website: https://www.reservoir.xyz/ Whitepaper: https://docs.reservoir.xyz/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B Koop nu DAM!

Reservoir (DAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reservoir (DAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.20M $ 87.20M $ 87.20M Hoogste ooit: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 Laagste ooit: $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 Huidige prijs: $ 0.0872 $ 0.0872 $ 0.0872 Meer informatie over Reservoir (DAM) prijs

Reservoir (DAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reservoir (DAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAM begrijpt, kun je de live prijs van DAM token verkennen!

Hoe koop je DAM? Wil je Reservoir (DAM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DAM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DAM koopt op MEXC!

Reservoir (DAM) Prijsgeschiedenis Door de DAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DAM Wil je weten waar je DAM naartoe gaat? Onze DAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!