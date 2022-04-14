Terra Classic (LUNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Terra Classic (LUNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Terra Classic (LUNC) Informatie Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Officiële website: https://www.terra-classic.money Whitepaper: https://classic-docs.terra.money Block explorer: https://finder.terra.money/classic

Terra Classic (LUNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Terra Classic (LUNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 306.67M $ 306.67M $ 306.67M Totale voorraad: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Circulerende voorraad: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 361.53M $ 361.53M $ 361.53M Hoogste ooit: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Laagste ooit: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Huidige prijs: $ 0.00005571 $ 0.00005571 $ 0.00005571 Meer informatie over Terra Classic (LUNC) prijs

Terra Classic (LUNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Terra Classic (LUNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUNC begrijpt, kun je de live prijs van LUNC token verkennen!

Terra Classic (LUNC) Prijsgeschiedenis Door de LUNC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LUNC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LUNC Wil je weten waar je LUNC naartoe gaat? Onze LUNC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUNC token!

