Rats (RATS) Informatie RATS is a BRC20 token on Bitcoin. RATS is a BRC20 token on Bitcoin. Block explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/77df24c9f1bd1c6a606eb12eeae3e2a2db40774d54b839b5ae11f438353ddf47i0 Koop nu RATS!

Rats (RATS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rats (RATS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.62M $ 24.62M $ 24.62M Hoogste ooit: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Laagste ooit: $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 Huidige prijs: $ 0.00002462 $ 0.00002462 $ 0.00002462 Meer informatie over Rats (RATS) prijs

Rats (RATS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rats (RATS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RATS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RATS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RATS begrijpt, kun je de live prijs van RATS token verkennen!

Hoe koop je RATS? Wil je Rats (RATS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RATS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RATS koopt op MEXC!

Rats (RATS) Prijsgeschiedenis Door de RATS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RATS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RATS Wil je weten waar je RATS naartoe gaat? Onze RATS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RATS token!

