Polygon Ecosystem (POL) Informatie POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Officiële website: https://polygon.technology/ Whitepaper: https://polygon.technology/papers/pol-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Koop nu POL!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polygon Ecosystem (POL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B Totale voorraad: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B Circulerende voorraad: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B Hoogste ooit: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Laagste ooit: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Huidige prijs: $ 0.2279 $ 0.2279 $ 0.2279 Meer informatie over Polygon Ecosystem (POL) prijs

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polygon Ecosystem (POL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POL begrijpt, kun je de live prijs van POL token verkennen!

Polygon Ecosystem (POL) Prijsgeschiedenis Door de POL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de POL prijsgeschiedenis!

