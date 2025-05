POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NaamPOL

PositieNo.44

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0006%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.20%

Circulerende voorraad10,433,733,272.166595

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,433,733,272.166595

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.285660815666811,2024-03-13

Laagste prijs0.15331252511554322,2025-04-07

Publieke blockchainETH

InleidingPOL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.