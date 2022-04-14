PinLink (PIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PinLink (PIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PinLink (PIN) Informatie PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Officiële website: https://pinlink.ai/ Whitepaper: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Koop nu PIN!

PinLink (PIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PinLink (PIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.36M $ 43.36M $ 43.36M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.16M $ 49.16M $ 49.16M Hoogste ooit: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Laagste ooit: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Huidige prijs: $ 0.4916 $ 0.4916 $ 0.4916 Meer informatie over PinLink (PIN) prijs

PinLink (PIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PinLink (PIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIN begrijpt, kun je de live prijs van PIN token verkennen!

PinLink (PIN) Prijsgeschiedenis Door de PIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PIN prijsgeschiedenis!

