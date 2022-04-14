PIBBLE (PIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PIBBLE (PIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PIBBLE (PIB) Informatie Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Officiële website: https://pibble.io Whitepaper: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7

PIBBLE (PIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PIBBLE (PIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.96M $ 7.96M $ 7.96M Totale voorraad: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Circulerende voorraad: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Hoogste ooit: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Laagste ooit: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Huidige prijs: $ 0.0003297 $ 0.0003297 $ 0.0003297 Meer informatie over PIBBLE (PIB) prijs

PIBBLE (PIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PIBBLE (PIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIB begrijpt, kun je de live prijs van PIB token verkennen!

PIBBLE (PIB) Prijsgeschiedenis Door de PIB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PIB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PIB Wil je weten waar je PIB naartoe gaat? Onze PIB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIB token!

