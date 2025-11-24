Overlay Protocol (OVL) Tokenomie

Overlay Protocol (OVL) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Overlay Protocol (OVL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:36:20 (UTC+8)
USD

Overlay Protocol (OVL) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Overlay Protocol (OVL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 484.33K
$ 484.33K$ 484.33K
Totale voorraad:
$ 88.87M
$ 88.87M$ 88.87M
Circulerende voorraad:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M
Hoogste ooit:
$ 0.44
$ 0.44$ 0.44
Laagste ooit:
$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266
Huidige prijs:
$ 0.04438
$ 0.04438$ 0.04438

Overlay Protocol (OVL) Informatie

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Officiële website:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Block explorer:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Overlay Protocol (OVL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Overlay Protocol (OVL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal OVL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel OVL tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van OVL begrijpt, kun je de live prijs van OVL token verkennen!

Hoe koop je OVL?

Wil je Overlay Protocol (OVL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OVL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Overlay Protocol (OVL) Prijsgeschiedenis

Door de OVL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van OVL

Wil je weten waar je OVL naartoe gaat? Onze OVL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

Lees en begrijp de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid