De live Overlay Protocol prijs vandaag is 0.05335 USD. Volg realtime OVL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OVL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OVL

OVL Prijsinformatie

Wat is OVL

OVL whitepaper

OVL officiële website

OVL tokenomie

OVL Prijsvoorspelling

OVL Geschiedenis

OVL koopgids

OVL-naar-Fiat valutaconversie

OVL spot

OVL USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Overlay Protocol logo

Overlay Protocol koers(OVL)

1 OVL naar USD live prijs:

$0.05335
$0.05335$0.05335
-9.85%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:31:37 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226
24u laag
$ 0.06255
$ 0.06255$ 0.06255
24u hoog

$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226

$ 0.06255
$ 0.06255$ 0.06255

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-0.04%

-9.85%

-34.42%

-34.42%

Overlay Protocol (OVL) real-time prijs is $ 0.05335. De afgelopen 24 uur werd er OVL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.05226 en een hoogtepunt van $ 0.06255, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OVL hoogste prijs aller tijden is $ 0.7841389069548613, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.10678946055291266 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OVL met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -9.85% in de afgelopen 24 uur en -34.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Overlay Protocol (OVL) Marktinformatie

No.2042

$ 582.23K
$ 582.23K$ 582.23K

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Overlay Protocol is $ 582.23K, met een handelsvolume van $ 55.87K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OVL is 10.91M, met een totale voorraad van 88871915.39447941. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.34M.

Overlay Protocol (OVL) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Overlay Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0058291-9.85%
30 dagen$ -0.11035-67.41%
60 dagen$ -0.05185-49.29%
90 dagen$ -0.11665-68.62%
Overlay Protocol prijswijziging vandaag

OVL registreerde vandaag een verandering van $ -0.0058291 (-9.85%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Overlay Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.11035 (-67.41%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Overlay Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,OVL zien we een verandering van $ -0.05185 (-49.29%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Overlay Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.11665 (-68.62%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Overlay Protocol (OVL) bekijken?

Bekijk nu de Overlay Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Overlay Protocol (OVL)?

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOverlay Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van OVL staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Overlay Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Overlay Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Overlay Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Overlay Protocol (OVL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Overlay Protocol (OVL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Overlay Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Overlay Protocol prijsvoorspelling !

Overlay Protocol (OVL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Overlay Protocol (OVL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OVL token !

Hoe koop je Overlay Protocol (OVL)?

Op zoek naar Hoe koop je Overlay Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Overlay Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

OVL naar lokale valuta's

1 Overlay Protocol(OVL) naar VND
1,403.90525
1 Overlay Protocol(OVL) naar AUD
A$0.082159
1 Overlay Protocol(OVL) naar GBP
0.040546
1 Overlay Protocol(OVL) naar EUR
0.0464145
1 Overlay Protocol(OVL) naar USD
$0.05335
1 Overlay Protocol(OVL) naar MYR
RM0.2235365
1 Overlay Protocol(OVL) naar TRY
2.246035
1 Overlay Protocol(OVL) naar JPY
¥8.16255
1 Overlay Protocol(OVL) naar ARS
ARS$77.769362
1 Overlay Protocol(OVL) naar RUB
4.338422
1 Overlay Protocol(OVL) naar INR
4.730011
1 Overlay Protocol(OVL) naar IDR
Rp889.166311
1 Overlay Protocol(OVL) naar PHP
3.140181
1 Overlay Protocol(OVL) naar EGP
￡E.2.5293235
1 Overlay Protocol(OVL) naar BRL
R$0.28809
1 Overlay Protocol(OVL) naar CAD
C$0.0752235
1 Overlay Protocol(OVL) naar BDT
6.503365
1 Overlay Protocol(OVL) naar NGN
76.98405
1 Overlay Protocol(OVL) naar COP
$205.98435
1 Overlay Protocol(OVL) naar ZAR
R.0.932558
1 Overlay Protocol(OVL) naar UAH
2.244968
1 Overlay Protocol(OVL) naar TZS
T.Sh.131.08095
1 Overlay Protocol(OVL) naar VES
Bs11.89705
1 Overlay Protocol(OVL) naar CLP
$50.4691
1 Overlay Protocol(OVL) naar PKR
Rs15.083112
1 Overlay Protocol(OVL) naar KZT
27.960735
1 Overlay Protocol(OVL) naar THB
฿1.736009
1 Overlay Protocol(OVL) naar TWD
NT$1.649582
1 Overlay Protocol(OVL) naar AED
د.إ0.1957945
1 Overlay Protocol(OVL) naar CHF
Fr0.0432135
1 Overlay Protocol(OVL) naar HKD
HK$0.4145295
1 Overlay Protocol(OVL) naar AMD
֏20.4090425
1 Overlay Protocol(OVL) naar MAD
.د.م0.4966885
1 Overlay Protocol(OVL) naar MXN
$0.9960445
1 Overlay Protocol(OVL) naar SAR
ريال0.2000625
1 Overlay Protocol(OVL) naar ETB
Br8.1598825
1 Overlay Protocol(OVL) naar KES
KSh6.8922865
1 Overlay Protocol(OVL) naar JOD
د.أ0.03782515
1 Overlay Protocol(OVL) naar PLN
0.197395
1 Overlay Protocol(OVL) naar RON
лв0.235807
1 Overlay Protocol(OVL) naar SEK
kr0.511093
1 Overlay Protocol(OVL) naar BGN
лв0.090695
1 Overlay Protocol(OVL) naar HUF
Ft18.0050915
1 Overlay Protocol(OVL) naar CZK
1.13102
1 Overlay Protocol(OVL) naar KWD
د.ك0.01637845
1 Overlay Protocol(OVL) naar ILS
0.1744545
1 Overlay Protocol(OVL) naar BOB
Bs0.3686485
1 Overlay Protocol(OVL) naar AZN
0.090695
1 Overlay Protocol(OVL) naar TJS
SM0.491887
1 Overlay Protocol(OVL) naar GEL
0.145112
1 Overlay Protocol(OVL) naar AOA
Kz48.67654
1 Overlay Protocol(OVL) naar BHD
.د.ب0.02011295
1 Overlay Protocol(OVL) naar BMD
$0.05335
1 Overlay Protocol(OVL) naar DKK
kr0.3462415
1 Overlay Protocol(OVL) naar HNL
L1.405239
1 Overlay Protocol(OVL) naar MUR
2.455167
1 Overlay Protocol(OVL) naar NAD
$0.9277565
1 Overlay Protocol(OVL) naar NOK
kr0.5457705
1 Overlay Protocol(OVL) naar NZD
$0.0944295
1 Overlay Protocol(OVL) naar PAB
B/.0.05335
1 Overlay Protocol(OVL) naar PGK
K0.2267375
1 Overlay Protocol(OVL) naar QAR
ر.ق0.194194
1 Overlay Protocol(OVL) naar RSD
дин.5.444901
1 Overlay Protocol(OVL) naar UZS
soʻm635.118946
1 Overlay Protocol(OVL) naar ALL
L4.4872685
1 Overlay Protocol(OVL) naar ANG
ƒ0.0954965
1 Overlay Protocol(OVL) naar AWG
ƒ0.0954965
1 Overlay Protocol(OVL) naar BBD
$0.1067
1 Overlay Protocol(OVL) naar BAM
KM0.090695
1 Overlay Protocol(OVL) naar BIF
Fr157.32915
1 Overlay Protocol(OVL) naar BND
$0.069355
1 Overlay Protocol(OVL) naar BSD
$0.05335
1 Overlay Protocol(OVL) naar JMD
$8.5642755
1 Overlay Protocol(OVL) naar KHR
214.256801
1 Overlay Protocol(OVL) naar KMF
Fr22.7271
1 Overlay Protocol(OVL) naar LAK
1,159.7825855
1 Overlay Protocol(OVL) naar LKR
රු16.260013
1 Overlay Protocol(OVL) naar MDL
L0.9138855
1 Overlay Protocol(OVL) naar MGA
Ar240.315075
1 Overlay Protocol(OVL) naar MOP
P0.4268
1 Overlay Protocol(OVL) naar MVR
0.82159
1 Overlay Protocol(OVL) naar MWK
MK92.6214685
1 Overlay Protocol(OVL) naar MZN
MT3.4117325
1 Overlay Protocol(OVL) naar NPR
रु7.568231
1 Overlay Protocol(OVL) naar PYG
378.3582
1 Overlay Protocol(OVL) naar RWF
Fr77.41085
1 Overlay Protocol(OVL) naar SBD
$0.4390705
1 Overlay Protocol(OVL) naar SCR
0.7175575
1 Overlay Protocol(OVL) naar SRD
$2.053975
1 Overlay Protocol(OVL) naar SVC
$0.4668125
1 Overlay Protocol(OVL) naar SZL
L0.92829
1 Overlay Protocol(OVL) naar TMT
m0.1872585
1 Overlay Protocol(OVL) naar TND
د.ت0.1567423
1 Overlay Protocol(OVL) naar TTD
$0.361713
1 Overlay Protocol(OVL) naar UGX
Sh185.8714
1 Overlay Protocol(OVL) naar XAF
Fr30.46285
1 Overlay Protocol(OVL) naar XCD
$0.144045
1 Overlay Protocol(OVL) naar XOF
Fr30.46285
1 Overlay Protocol(OVL) naar XPF
Fr5.49505
1 Overlay Protocol(OVL) naar BWP
P0.720225
1 Overlay Protocol(OVL) naar BZD
$0.1072335
1 Overlay Protocol(OVL) naar CVE
$5.1285355
1 Overlay Protocol(OVL) naar DJF
Fr9.44295
1 Overlay Protocol(OVL) naar DOP
$3.428271
1 Overlay Protocol(OVL) naar DZD
د.ج6.9808475
1 Overlay Protocol(OVL) naar FJD
$0.121638
1 Overlay Protocol(OVL) naar GNF
Fr463.87825
1 Overlay Protocol(OVL) naar GTQ
Q0.408661
1 Overlay Protocol(OVL) naar GYD
$11.16082
1 Overlay Protocol(OVL) naar ISK
kr6.7221

Overlay Protocol bron

Voor een beter begrip van Overlay Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Overlay Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Overlay Protocol

Hoeveel is Overlay Protocol (OVL) vandaag waard?
De live OVL prijs in USD is 0.05335 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OVL naar USD prijs?
De huidige prijs van OVL naar USD is $ 0.05335. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Overlay Protocol?
De marktkapitalisatie van OVL is $ 582.23K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OVL?
De circulerende voorraad van OVL is 10.91M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OVL?
OVL bereikte een ATH-prijs van 0.7841389069548613 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OVL?
OVL zag een ATL-prijs van 0.10678946055291266 USD.
Wat is het handelsvolume van OVL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OVL is $ 55.87K USD.
Zal OVL dit jaar hoger gaan?
OVL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OVL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Overlay Protocol (OVL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

OVL-naar-USD calculator

Bedrag

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.05335 USD

Handel in OVL

OVL/USDT
$0.05335
$0.05335$0.05335
-9.87%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

