Wat is Overlay Protocol (OVL)?

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Overlay Protocol (OVL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Overlay Protocol (OVL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Overlay Protocol te bekijken.

Overlay Protocol (OVL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Overlay Protocol (OVL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OVL token !

OVL naar lokale valuta's

Overlay Protocol bron

Voor een beter begrip van Overlay Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Overlay Protocol Hoeveel is Overlay Protocol (OVL) vandaag waard? De live OVL prijs in USD is 0.05335 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige OVL naar USD prijs? $ 0.05335 . Bekijk De huidige prijs van OVL naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Overlay Protocol? De marktkapitalisatie van OVL is $ 582.23K USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van OVL? De circulerende voorraad van OVL is 10.91M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van OVL? OVL bereikte een ATH-prijs van 0.7841389069548613 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OVL? OVL zag een ATL-prijs van 0.10678946055291266 USD . Wat is het handelsvolume van OVL? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OVL is $ 55.87K USD . Zal OVL dit jaar hoger gaan? OVL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OVL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Overlay Protocol (OVL) Belangrijke updates uit de sector

