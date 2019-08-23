Ontology Gas (ONG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ontology Gas (ONG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Officiële website: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io/ Block explorer: https://explorer.ont.io/

Ontology Gas (ONG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ontology Gas (ONG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.83M $ 65.83M $ 65.83M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 154.90M $ 154.90M $ 154.90M Hoogste ooit: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Laagste ooit: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Huidige prijs: $ 0.1549 $ 0.1549 $ 0.1549 Meer informatie over Ontology Gas (ONG) prijs

Ontology Gas (ONG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ontology Gas (ONG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONG begrijpt, kun je de live prijs van ONG token verkennen!

Hoe koop je ONG? Wil je Ontology Gas (ONG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ONG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Ontology Gas (ONG) Prijsgeschiedenis Door de ONG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ONG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ONG Wil je weten waar je ONG naartoe gaat? Onze ONG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ONG token!

