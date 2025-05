ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.13%

Circulerende voorraad415,363,399.4414432

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.4153%

Uitgiftedatum2019-08-23

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven1.43 USDT

Hoogste prijs ooit4.59254,2018-09-28

Laagste prijs0.0393381415969,2020-03-13

Publieke blockchainONT

