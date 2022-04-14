Openfabric AI (OFN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Openfabric AI (OFN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Openfabric AI (OFN) Informatie Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Officiële website: https://openfabric.ai/ Whitepaper: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364

Openfabric AI (OFN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Openfabric AI (OFN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 938.92K Totale voorraad: $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 174.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M Hoogste ooit: $ 0.9178 Laagste ooit: $ 0.000321660813185712 Huidige prijs: $ 0.00537

Openfabric AI (OFN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Openfabric AI (OFN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OFN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OFN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OFN begrijpt, kun je de live prijs van OFN token verkennen!

Openfabric AI (OFN) Prijsgeschiedenis Door de OFN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OFN prijsgeschiedenis!

