Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

NaamOFN

PositieNo.1278

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.09%

Circulerende voorraad174,845,224.21804586

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.3496%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.9082576116204563,2024-03-14

Laagste prijs0.028931696762974607,2025-03-11

Publieke blockchainBSC

