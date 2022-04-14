Odos (ODOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Odos (ODOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Odos (ODOS) Informatie Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Officiële website: https://www.odos.xyz/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Koop nu ODOS!

Odos (ODOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Odos (ODOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.55M $ 47.55M $ 47.55M Hoogste ooit: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Laagste ooit: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Huidige prijs: $ 0.004755 $ 0.004755 $ 0.004755 Meer informatie over Odos (ODOS) prijs

Odos (ODOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Odos (ODOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ODOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ODOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ODOS begrijpt, kun je de live prijs van ODOS token verkennen!

Odos (ODOS) Prijsgeschiedenis Door de ODOS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ODOS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ODOS Wil je weten waar je ODOS naartoe gaat? Onze ODOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ODOS token!

