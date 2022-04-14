FLOW (FLOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FLOW (FLOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FLOW (FLOW) Informatie Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Officiële website: https://flow.com Whitepaper: https://www.flow.com/technical-paper Block explorer: https://www.flowscan.io/

FLOW (FLOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FLOW (FLOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 579.07M $ 579.07M $ 579.07M Totale voorraad: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Circulerende voorraad: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 579.07M $ 579.07M $ 579.07M Hoogste ooit: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Laagste ooit: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Huidige prijs: $ 0.3597 $ 0.3597 $ 0.3597 Meer informatie over FLOW (FLOW) prijs

FLOW (FLOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FLOW (FLOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLOW begrijpt, kun je de live prijs van FLOW token verkennen!

Hoe koop je FLOW? Wil je FLOW (FLOW) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FLOW te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

FLOW (FLOW) Prijsgeschiedenis Door de FLOW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLOW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLOW Wil je weten waar je FLOW naartoe gaat? Onze FLOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLOW token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd.

