Obol (OBOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Obol (OBOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Obol (OBOL) Informatie Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world's largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Officiële website: https://obol.org/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

Obol (OBOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Obol (OBOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.38M $ 13.38M $ 13.38M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 121.24M $ 121.24M $ 121.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.19M $ 55.19M $ 55.19M Hoogste ooit: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Laagste ooit: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Huidige prijs: $ 0.11037 $ 0.11037 $ 0.11037 Meer informatie over Obol (OBOL) prijs

Obol (OBOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Obol (OBOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBOL begrijpt, kun je de live prijs van OBOL token verkennen!

Hoe koop je OBOL? Wil je Obol (OBOL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OBOL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OBOL koopt op MEXC!

Obol (OBOL) Prijsgeschiedenis Door de OBOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OBOL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OBOL Wil je weten waar je OBOL naartoe gaat? Onze OBOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OBOL token!

