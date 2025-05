OBOL

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

NaamOBOL

PositieNo.771

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad--

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5021534033503295,2025-05-07

Laagste prijs0.2429852440094895,2025-05-08

Publieke blockchainETH

