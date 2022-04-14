Numbers Protocol (NUM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Numbers Protocol (NUM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Numbers Protocol (NUM) Informatie The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Officiële website: https://www.numbersprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.numbersprotocol.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Koop nu NUM!

Numbers Protocol (NUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Numbers Protocol (NUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Totale voorraad: $ 839.70M $ 839.70M $ 839.70M Circulerende voorraad: $ 829.63M $ 829.63M $ 829.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M Hoogste ooit: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Laagste ooit: $ 0.012330875641424295 $ 0.012330875641424295 $ 0.012330875641424295 Huidige prijs: $ 0.01277 $ 0.01277 $ 0.01277 Meer informatie over Numbers Protocol (NUM) prijs

Numbers Protocol (NUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Numbers Protocol (NUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NUM begrijpt, kun je de live prijs van NUM token verkennen!

Hoe koop je NUM? Wil je Numbers Protocol (NUM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NUM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NUM koopt op MEXC!

Numbers Protocol (NUM) Prijsgeschiedenis Door de NUM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NUM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NUM Wil je weten waar je NUM naartoe gaat? Onze NUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NUM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!