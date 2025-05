NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

NaamNUM

PositieNo.858

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.24%

Circulerende voorraad791,863,650

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad801,926,634

Circulatiesnelheid0.7918%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.5431169107978384,2021-11-28

Laagste prijs0.01668998202225575,2025-04-03

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

