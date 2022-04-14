Micro GPT (MICRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Micro GPT (MICRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Micro GPT (MICRO) Informatie MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Officiële website: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Micro GPT (MICRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Micro GPT (MICRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 603.34K $ 603.34K $ 603.34K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 805.00K $ 805.00K $ 805.00K Hoogste ooit: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 Laagste ooit: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Huidige prijs: $ 0.000805 $ 0.000805 $ 0.000805 Meer informatie over Micro GPT (MICRO) prijs

Micro GPT (MICRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Micro GPT (MICRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MICRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MICRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MICRO begrijpt, kun je de live prijs van MICRO token verkennen!

