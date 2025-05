MICRO

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

NaamMICRO

PositieNo.1743

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad749,486,183

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.7494%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.055855382276555225,2025-01-05

Laagste prijs0.002778964374680218,2025-04-17

Publieke blockchainETH

InleidingMicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.