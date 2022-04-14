Across Protocol (ACX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Across Protocol (ACX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Across Protocol (ACX) Informatie Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Officiële website: https://across.to/ Whitepaper: https://docs.across.to/v2/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Koop nu ACX!

Across Protocol (ACX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Across Protocol (ACX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.46M $ 69.46M $ 69.46M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 611.18M $ 611.18M $ 611.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 113.65M $ 113.65M $ 113.65M Hoogste ooit: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Laagste ooit: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Huidige prijs: $ 0.11365 $ 0.11365 $ 0.11365 Meer informatie over Across Protocol (ACX) prijs

Across Protocol (ACX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Across Protocol (ACX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACX begrijpt, kun je de live prijs van ACX token verkennen!

Across Protocol (ACX) Prijsgeschiedenis Door de ACX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ACX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ACX Wil je weten waar je ACX naartoe gaat? Onze ACX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ACX token!

