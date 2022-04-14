MBP COIN (MBP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MBP COIN (MBP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MBP COIN (MBP) Informatie Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Officiële website: https://mbpcoin.com/ Whitepaper: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Koop nu MBP!

MBP COIN (MBP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MBP COIN (MBP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.85M $ 16.85M $ 16.85M Hoogste ooit: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Laagste ooit: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Huidige prijs: $ 0.08426 $ 0.08426 $ 0.08426 Meer informatie over MBP COIN (MBP) prijs

MBP COIN (MBP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MBP COIN (MBP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBP begrijpt, kun je de live prijs van MBP token verkennen!

Hoe koop je MBP? Wil je MBP COIN (MBP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MBP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MBP koopt op MEXC!

MBP COIN (MBP) Prijsgeschiedenis Door de MBP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MBP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MBP Wil je weten waar je MBP naartoe gaat? Onze MBP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!