MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

NaamMBP

PositieNo.1966

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)17,69%

Circulerende voorraad15 994 914

Maximale voorraad200 000 000

Totale voorraad200 000 000

Circulatiesnelheid0.0799%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.10006942442020521,2025-01-16

Laagste prijs0.03374812281832514,2024-11-30

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

