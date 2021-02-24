Mask Network (MASK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mask Network (MASK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mask Network (MASK) Informatie Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Officiële website: https://www.mask.io Whitepaper: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Block explorer: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Mask Network (MASK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mask Network (MASK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.10M Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.10M Hoogste ooit: $ 50.39 Laagste ooit: $ 0.9302019593035298 Huidige prijs: $ 1.221

Mask Network (MASK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mask Network (MASK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MASK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MASK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MASK begrijpt, kun je de live prijs van MASK token verkennen!

Hoe koop je MASK? Wil je Mask Network (MASK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MASK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Mask Network (MASK) Prijsgeschiedenis Door de MASK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MASK Wil je weten waar je MASK naartoe gaat? Onze MASK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

