MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NaamMASK

PositieNo.190

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)157.97%

Circulerende voorraad100,000,000

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum2021-02-24 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.85 USDT

Hoogste prijs ooit97.91962343,2021-02-24

Laagste prijs0.9302019593035298,2025-04-09

Publieke blockchainETH

InleidingMask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.