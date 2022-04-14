Love Bit (LB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Love Bit (LB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Love Bit (LB) Informatie LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Officiële website: https://www.lovebit.org Block explorer: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Koop nu LB!

Love Bit (LB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Love Bit (LB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 114.45M $ 114.45M $ 114.45M Hoogste ooit: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Laagste ooit: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Huidige prijs: $ 0.000000545 $ 0.000000545 $ 0.000000545 Meer informatie over Love Bit (LB) prijs

Love Bit (LB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Love Bit (LB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LB begrijpt, kun je de live prijs van LB token verkennen!

Hoe koop je LB? Wil je Love Bit (LB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LB koopt op MEXC!

Love Bit (LB) Prijsgeschiedenis Door de LB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LB Wil je weten waar je LB naartoe gaat? Onze LB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!