KOLZ (KOLZ) Informatie KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay's advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Officiële website: https://kolz.chat/ Whitepaper: https://docs.kolz.chat/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

KOLZ (KOLZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KOLZ (KOLZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 316.70K $ 316.70K $ 316.70K Hoogste ooit: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Laagste ooit: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Huidige prijs: $ 0.00003167 $ 0.00003167 $ 0.00003167 Meer informatie over KOLZ (KOLZ) prijs

KOLZ (KOLZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KOLZ (KOLZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOLZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOLZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOLZ begrijpt, kun je de live prijs van KOLZ token verkennen!

