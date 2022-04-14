FORM (FORM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FORM (FORM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FORM (FORM) Informatie Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Officiële website: https://official.four.meme/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284

FORM (FORM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FORM (FORM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 446.17M Totale voorraad: $ 572.30M Circulerende voorraad: $ 381.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 677.67M Hoogste ooit: $ 4.3 Laagste ooit: $ 0.14300383150589102 Huidige prijs: $ 1.1684

FORM (FORM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FORM (FORM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FORM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FORM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FORM begrijpt, kun je de live prijs van FORM token verkennen!

FORM (FORM) Prijsgeschiedenis Door de FORM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FORM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FORM Wil je weten waar je FORM naartoe gaat? Onze FORM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FORM token!

