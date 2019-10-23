Kava Labs (KAVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kava Labs (KAVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kava Labs (KAVA) Informatie Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Officiële website: https://www.kava.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Block explorer: https://www.mintscan.io/kava Koop nu KAVA!

Kava Labs (KAVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kava Labs (KAVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 349.76M $ 349.76M $ 349.76M Totale voorraad: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Circulerende voorraad: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 349.76M $ 349.76M $ 349.76M Hoogste ooit: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Laagste ooit: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Huidige prijs: $ 0.323 $ 0.323 $ 0.323 Meer informatie over Kava Labs (KAVA) prijs

Kava Labs (KAVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kava Labs (KAVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAVA begrijpt, kun je de live prijs van KAVA token verkennen!

Kava Labs (KAVA) Prijsgeschiedenis Door de KAVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KAVA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KAVA Wil je weten waar je KAVA naartoe gaat? Onze KAVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAVA token!

