JITO (JTO) Informatie JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Officiële website: https://www.jito.network/ Block explorer: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL

JITO (JTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JITO (JTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 627.91M $ 627.91M $ 627.91M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 380.55M $ 380.55M $ 380.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Hoogste ooit: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 Laagste ooit: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Huidige prijs: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Meer informatie over JITO (JTO) prijs

JITO (JTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JITO (JTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JTO begrijpt, kun je de live prijs van JTO token verkennen!

JITO (JTO) Prijsgeschiedenis Door de JTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JTO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JTO Wil je weten waar je JTO naartoe gaat? Onze JTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JTO token!

