JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NaamJTO

PositieNo.110

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)10.11%

Circulerende voorraad334,330,141.8

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,999,723.0783099

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.608309380488856,2023-12-07

Laagste prijs0.5362303075154018,2023-12-07

Publieke blockchainSOL

